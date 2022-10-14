Живицький повідомив, скільки мін "прилетіло" по Сумщині за добу

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, скільки мін запустили росіяни по області 13 жовтня.

Джерело: Живицький у Telegram

Деталі: По Білопільській громаді майже об 11 ранку – 3 міни. Після 11 – ще 18 мін, вже по іншій частині громади.

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По околицях Ворожби ближче до опівдня росіяни запустили 7 мін.

О 14 годині від росіян прилетіла 120-мм міна по Зноб-Новгородській громаді.

Великописарівська громада: близько 17 години водій вантажівки під час маневрування наїхав заднім колесом на міну. Вона вибухнула. Пошкоджений причеп автомобіля.

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Також із 7 до 9 ранку було два обстріли: 15 мін і 15 артснарядів прилетіло з території РФ по різних частинах Миропільської громади.