Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Живицький повідомив, скільки мін "прилетіло" по Сумщині за добу

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 жовтня 2022, 00:28
Живицький повідомив, скільки мін прилетіло по Сумщині за добу
ілюстративне фото з telegram Живицького

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, скільки мін запустили росіяни по області 13 жовтня.

Джерело: Живицький у Telegram

Деталі: По Білопільській громаді майже об 11 ранку – 3 міни. Після 11 – ще 18 мін, вже по іншій частині громади.

Реклама:

По околицях Ворожби ближче до опівдня росіяни запустили 7 мін.

О 14 годині від росіян прилетіла 120-мм міна по Зноб-Новгородській громаді.

Великописарівська громада: близько 17 години водій вантажівки під час маневрування наїхав заднім колесом на міну. Вона вибухнула. Пошкоджений причеп автомобіля.

ВІДЕО ДНЯ

Також із 7 до 9 ранку було два обстріли: 15 мін і 15 артснарядів прилетіло з території РФ по різних частинах Миропільської громади.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Сумська область
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Останні новини
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
Усі новини...
Реклама: