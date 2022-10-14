Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Живицкий сообщил, сколько мин "прилетело" по Сумщине за сутки

Ольга ГлущенкоПятница, 14 октября 2022, 00:28
Живицкий сообщил, сколько мин прилетело по Сумщине за сутки
иллюстративное фото из telegram Живицкого

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, сколько мин запустили россияне по области 13 октября.

Источник: Живицкий в Telegram

Детали: По Белопольской общине почти в 11 утра – 3 мины. После 11 – еще 18 мин, уже по другой части громады.

Реклама:

По окрестностям Ворожбы ближе к полудню россияне запустили 7 мин.

В 14 часов от россиян прилетела 120-мм мина по Зноб-Новгородской громаде.

Великописаревская громада: около 17 часов водитель грузовика во время маневрирования наехал задним колесом на мину. Она взорвалась. Поврежден прицеп автомобиля.

ВИДЕО ДНЯ

Также с 7 до 9 утра было два обстрела: 15 мин и 15 артснарядов прилетело с территории РФ по разным частям Миропольской громады.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Сумская область
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Последние новости
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
Все новости...
Реклама: