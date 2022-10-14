Живицкий сообщил, сколько мин "прилетело" по Сумщине за сутки
Пятница, 14 октября 2022, 00:28
Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, сколько мин запустили россияне по области 13 октября.
Источник: Живицкий в Telegram
Детали: По Белопольской общине почти в 11 утра – 3 мины. После 11 – еще 18 мин, уже по другой части громады.
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По окрестностям Ворожбы ближе к полудню россияне запустили 7 мин.
В 14 часов от россиян прилетела 120-мм мина по Зноб-Новгородской громаде.
Великописаревская громада: около 17 часов водитель грузовика во время маневрирования наехал задним колесом на мину. Она взорвалась. Поврежден прицеп автомобиля.
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Также с 7 до 9 утра было два обстрела: 15 мин и 15 артснарядов прилетело с территории РФ по разным частям Миропольской громады.