Живицкий сообщил, сколько мин "прилетело" по Сумщине за сутки

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, сколько мин запустили россияне по области 13 октября.

Источник: Живицкий в Telegram

Детали: По Белопольской общине почти в 11 утра – 3 мины. После 11 – еще 18 мин, уже по другой части громады.

По окрестностям Ворожбы ближе к полудню россияне запустили 7 мин.

В 14 часов от россиян прилетела 120-мм мина по Зноб-Новгородской громаде.

Великописаревская громада: около 17 часов водитель грузовика во время маневрирования наехал задним колесом на мину. Она взорвалась. Поврежден прицеп автомобиля.

Также с 7 до 9 утра было два обстрела: 15 мин и 15 артснарядов прилетело с территории РФ по разным частям Миропольской громады.