Лукашенко проводить приховану мобілізацію – ЗМІ

Білоруські ЗМІ повідомляють, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію.

Джерело: Наша Ніва у twitter

Дослівно: "Рішення про мобілізацію в Білорусі прийнято. Воно проходитиме під виглядом перевірки військової придатності".

Деталі: Видання додає, що Лукашенко прийняв принципове рішення провести в Білорусі приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.