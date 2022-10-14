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Лукашенко проводить приховану мобілізацію – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 жовтня 2022, 01:55
Лукашенко проводить приховану мобілізацію – ЗМІ
фото: Міноборони РБ

Білоруські ЗМІ повідомляють, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію.

Джерело: Наша Ніва у twitter

Дослівно: "Рішення про мобілізацію в Білорусі прийнято. Воно проходитиме під виглядом перевірки військової придатності".

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Деталі: Видання додає, що Лукашенко прийняв принципове рішення провести в Білорусі приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.

Теми: Білорусьвійнаармія
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