Лукашенко проводить приховану мобілізацію – ЗМІ
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 01:55
Білоруські ЗМІ повідомляють, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію.
Джерело: Наша Ніва у twitter
Дослівно: "Рішення про мобілізацію в Білорусі прийнято. Воно проходитиме під виглядом перевірки військової придатності".
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Деталі: Видання додає, що Лукашенко прийняв принципове рішення провести в Білорусі приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.