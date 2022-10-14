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Лукашенко проводит скрытую мобилизацию – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 14 октября 2022, 01:55
Лукашенко проводит скрытую мобилизацию – СМИ
фото: Минобороны РБ

Белорусские СМИ сообщают, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию.

Источник: Наша Нива в twitter

Дословно: "Решение о мобилизации в Беларуси принято. Оно будет проходить под видом проверки воинской годности".

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Детали: Издание добавляет, что Лукашенко принял принципиальное решение провести в Беларуси скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей.

Темы: Беларусьвойнаармия
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