Лукашенко проводит скрытую мобилизацию – СМИ
Пятница, 14 октября 2022, 01:55
Белорусские СМИ сообщают, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию.
Источник: Наша Нива в twitter
Дословно: "Решение о мобилизации в Беларуси принято. Оно будет проходить под видом проверки воинской годности".
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Детали: Издание добавляет, что Лукашенко принял принципиальное решение провести в Беларуси скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей.