Парламент Туреччини підтримав законопроєкт про ув’язнення за поширення "дезінформації"

Парламент Туреччини в четвер прийняв законопроєкт, запропонований президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який передбачає тюремне ув'язнення журналістів і користувачів соціальних мереж на термін до трьох років за поширення "дезінформації".

Джерело: Reuters

Деталі: Законодавці від правлячої партії та її союзників, які разом мають більшість, проголосували за схвалення законопроєкту, незважаючи на те, що опозиційні депутати, європейські країни та активісти із захисту прав ЗМІ закликали скасувати його.

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Найбільше занепокоєння щодо свободи вираження поглядів викликала стаття 29 закону. У ній йдеться про те, що ті, хто поширює неправдиву інформацію в Інтернеті про безпеку Туреччини з метою "створення страху і порушення громадського порядку", будуть покарані тюремним ув'язненням на термін від одного до трьох років.

Критики заявили, що немає чіткого визначення "неправдивої або оманливої інформації", що робить закон відкритим для зловживань з боку судів.

Питання свободи ЗМІ набуває все більшого значення напередодні президентських і парламентських виборів наступного року, коли опитування показують, що підтримка Ердогана і його партії різко впала після останнього голосування.