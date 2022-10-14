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Парламент Турции поддержал законопроект о заключении за распространение "дезинформации"

Пятница, 14 октября 2022, 02:55
Парламент Турции поддержал законопроект о заключении за распространение дезинформации
Президент Турции Эрдоган. Фото с Facebook Recep Tayyip Erdoğan

Парламент Турции в четверг принял законопроект, предложенный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который предусматривает тюремное заключение журналистов и пользователей социальных сетей на срок до трех лет за распространение "дезинформации".

Источник: Reuters

Детали: Законодатели от правящей партии и ее союзников, которые вместе имеют большинство, проголосовали за одобрение законопроекта, несмотря на то, что оппозиционные депутаты, европейские страны и активисты по защите прав СМИ призвали отменить его.

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Наибольшее беспокойство относительно свободы выражения взглядов вызвала статья 29 закона. В ней говорится о том, что те, кто распространяет ложную информацию в Интернете о безопасности Турции с целью "создания страха и нарушения общественного порядка", будут наказаны тюремным заключением на срок от одного до трех лет.

Критики заявили, что нет четкого определения "ложной или вводящей в заблуждение информации", что делает закон открытым для злоупотреблений со стороны судов.

Вопрос свободы СМИ приобретает все большее значение в преддверии президентских и парламентских выборов в следующем году, когда опросы показывают, что поддержка Эрдогана и его партии резко упала после последнего голосования.

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Темы: ТурцияСМИ
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