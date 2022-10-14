Оперативне командування: корабельне угруповання ворога зросло до 15 одиниць

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що вороже корабельне угруповання в Чорному морі зросло до 15 одиниць.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "В Чорному морі вороже корабельне угруповання при помірному штормі зросло до 15 одиниць, які продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму.

На бойовому чергуванні 3 носії "Калібрів", серед яких один – підводний. Загальне ракетне спорядження –до 20 ракет".