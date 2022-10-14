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Оперативне командування: корабельне угруповання ворога зросло до 15 одиниць

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 жовтня 2022, 05:59
Оперативне командування: корабельне угруповання ворога зросло до 15 одиниць
ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що вороже корабельне угруповання в Чорному морі зросло до 15 одиниць.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "В Чорному морі вороже корабельне угруповання при помірному штормі зросло до 15 одиниць, які продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму.

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На бойовому чергуванні 3 носії "Калібрів", серед яких один – підводний. Загальне ракетне спорядження –до 20 ракет".

Теми: Чорне морефлотвійнаРосія
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