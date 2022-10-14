Оперативне командування: корабельне угруповання ворога зросло до 15 одиниць
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 05:59
Оперативне командування "Південь" повідомляє, що вороже корабельне угруповання в Чорному морі зросло до 15 одиниць.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "В Чорному морі вороже корабельне угруповання при помірному штормі зросло до 15 одиниць, які продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму.
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