Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Оперативне командування: корабельне угруповання ворога зросло до 15 одиниць

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 жовтня 2022, 05:59
ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що вороже корабельне угруповання в Чорному морі зросло до 15 одиниць.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "В Чорному морі вороже корабельне угруповання при помірному штормі зросло до 15 одиниць, які продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму.

На бойовому чергуванні 3 носії "Калібрів", серед яких один – підводний. Загальне ракетне спорядження –до 20 ракет".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чорне морефлотвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В ОП запевнили, що Україна знайде рішення щодо роботи Starlink

Марченка на рік обрали головою Ради керуючих Світового Банку і МВФ

"Поділяємо розчарування": Червоний Хрест про місію до Оленівки і "ультиматум" України

Путін хоче запропонувати Україні паузу, щоб підготуватися до нового наступу – ЗМІ

інфографікаРезніков показав, скільки ракет Росія випустила по Україні і скільки в неї могло лишитися

інфографікаШевченко очолив "народний топ" українців: у списку також Зеленський і Бандера

Усі новини...

Оперативні новини у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Чорне море
ОК "Південь": У Чорному морі ворог різко збільшив кількість ракетоносіїв
ОК "Південь": У Чорному морі РФ тримає напоготові 24 "Калібри"
Подоляк: Україна веде важкі переговори щодо продовження роботи зернової угоди
Останні новини
19:53
фотоУ Бєлгороді "бавовна": горить підстанція, зникло світло
19:52
ЄС обговорить можливість санкцій проти Ірану через передачу дронів Росії – ЗМІ
19:45
Німецький комплекс ППО IRIS-T вже працює на півдні України – Повітряні сили
19:29
Могли прогодувати 20 мільйонів пенсіонерів: cкільки Росія витратила на ракетні удари по Україні
19:28
фото40 митців із різних країн показали у Варшаві погляд на воєнні злочини росіян в Україні
19:27
Вислані з Нідерландів росіяни збирали інформацію про електроніку для армії РФ – розслідування
19:13
дослідженняЗатяжні симптоми COVID-19 можуть зберігатися протягом 18 місяців
19:10
Обстріл багатоповерхівки у Миколаєві: зросла кількість жертв
19:10
За програмою єРобота уже видали більше тисячі грантів
19:09
В ОП запевнили, що Україна знайде рішення щодо роботи Starlink
Усі новини...