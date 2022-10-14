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Оперативное командование: корабельная группировка врага возросла до 15 единиц

Ольга ГлущенкоПятница, 14 октября 2022, 05:59
Оперативное командование: корабельная группировка врага возросла до 15 единиц
ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Оперативное командование "Юг" сообщает, что вражеская корабельная группировка в Черном море возросла до 15 единиц.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В Черном море вражеская корабельная группировка при умеренном шторме возросла до 15 единиц, которые продолжают маневры вдоль южного побережья Крыма.

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На боевом дежурстве 3 носителя "Калибров", среди которых один - подводный. Общее ракетное снаряжение – до 20 ракет".

Темы: Черное морефлотвойнаРосcия
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