Оперативное командование: корабельная группировка врага возросла до 15 единиц

Оперативное командование "Юг" сообщает, что вражеская корабельная группировка в Черном море возросла до 15 единиц.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В Черном море вражеская корабельная группировка при умеренном шторме возросла до 15 единиц, которые продолжают маневры вдоль южного побережья Крыма.

На боевом дежурстве 3 носителя "Калибров", среди которых один - подводный. Общее ракетное снаряжение – до 20 ракет".