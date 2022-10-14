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Залужний: Ми повертаємо своє, і ніхто нас не зупинить

Ірина БалачукП'ятниця, 14 жовтня 2022, 08:24
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українці витримали потужний удар взимку 2022 року, поховали міф про непереможність російської армії, а тепер повертають своє, і ніщо їх не зупинить.  

Джерело: Залужний у привітанні захисників і захисниць зі святом 14 жовтня у Facebook

Пряма мова головнокомандувача ЗСУ: "У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії.

А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас".

Деталі: Він додав, що зима 22-го – це вже частина світової історії. Українці витримали потужний ворожий удар, показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу.

Залужний підкреслив, що українці обрали шлях воїнів і йдуть вперед, а весь світ захоплено і з надією дивиться на них.

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"Вітаю зі святом і дякую за службу! Разом до Перемоги! Слава Україні!", – підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Теми: ЗалужнийУкраїнавійна
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