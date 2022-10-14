Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужный: Мы возвращаем свое, и никто нас не остановит

Ирина БалачукПятница, 14 октября 2022, 08:24
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинцы выдержали мощный удар зимой 2022 года, похоронили миф о непобедимости российской армии, а теперь возвращают свое, и ничто их не остановит. 

Источник: Залужный в поздравлении защитников и защитниц с праздником 14 октября в Facebook

Прямая речь главнокомандующего ВСУ: "В жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии.

А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас".

Детали: Он добавил, что зима 22-го – это уже часть мировой истории. Украинцы выдержали мощный вражеский удар, показали, что значит быть украинцем, иметь смелость бороться за свою свободу.

Залужный подчеркнул, что украинцы выбрали путь воинов и идут вперед, а весь мир восторженно и с надеждой смотрит на них.

ВИДЕО ДНЯ

"Поздравляю с праздником и благодарю за службу! Вместе к Победе! Слава Украине!", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

Темы: ЗалужныйУкраинавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский присвоил звание Героя сотенному УПА, командующему Воздушных сил и еще 10 военным

фото, видео, обновленоВ Белгороде "бавовна": горела подстанция

Немецкий комплекс ПВО IRIS-T уже работает на юге Украины – Воздушные силы

дополненоПодоляк и Федоров уверяют, что Starlink будет продолжать работать

Марченко на год избрали председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ

"Разделяем разочарование": Красный Крест о миссии в Еленовку и "ультиматуме" Украины

Все новости...

Подписывайтесь на наш телеграм канал "УП. Стрічка"

Залужный
Залужный показал схему утренних ударов врага по Украине
Россия с утра запустила по Украине уже 83 ракеты, 45 были сбиты
Залужний обговорив із Марком Міллі забезпечення ЗСУ
Последние новости
22:11
В результате контрнаступления ВСУ могут поражать россиян стандартной артиллерией - Пентагон
21:57
Лукашенко за неделю передал Путину более полусотни танков – СМИ
21:49
Зеленский присвоил звание Героя сотенному УПА, командующему Воздушных сил и еще 10 военным
21:25
Пять государств ЕС предлагают синхронизировать санкции против Беларуси и России – СМИ
21:18
тестИнтересные факты об украинском казачестве
21:06
На Западе разрабатывают "антипанические" планы на случай, если РФ применит ядерное оружие – СМИ
20:58
Оккупанты требуют от работников ЗАЭС подписать договоры с "Росатомом" – СМИ
20:56
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере
20:56
видеоКоличество жертв удара по Запорожью 9 октября возросло до 15-ти
20:36
Возле посольства РФ в Варшаве появится Аллея жертв российской агрессии
Все новости...