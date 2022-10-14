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Залужный: Мы возвращаем свое, и никто нас не остановит

Ирина БалачукПятница, 14 октября 2022, 08:24
Залужный: Мы возвращаем свое, и никто нас не остановит
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинцы выдержали мощный удар зимой 2022 года, похоронили миф о непобедимости российской армии, а теперь возвращают свое, и ничто их не остановит. 

Источник: Залужный в поздравлении защитников и защитниц с праздником 14 октября в Facebook

Прямая речь главнокомандующего ВСУ: "В жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии.

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А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас".

Детали: Он добавил, что зима 22-го – это уже часть мировой истории. Украинцы выдержали мощный вражеский удар, показали, что значит быть украинцем, иметь смелость бороться за свою свободу.

Залужный подчеркнул, что украинцы выбрали путь воинов и идут вперед, а весь мир восторженно и с надеждой смотрит на них.

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"Поздравляю с праздником и благодарю за службу! Вместе к Победе! Слава Украине!", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

Темы: ЗалужныйУкраинавойна
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