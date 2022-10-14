ЗСУ знищили 8 російських дронів-камікадзе

Повітряні сили ЗСУ 14 жовтня знищили 8 російських дронів-камікадзе на півдні та сході України.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно Командування Повітряних сил: "14 жовтня на південному та східному напрямку протиповітряною обороною знищено вісім баражуючих боєприпасів "Shahed-136"".



Деталі: Повітряники уточнили, що 5 дронів збили зенітні ракетні війська Повітряних Сил і 3 – протиповітряна оборона Військово-Морських Сил Збройних Сил України.



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