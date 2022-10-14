Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ уничтожили 8 российских дронов-камикадзе

Ирина БалачукПятница, 14 октября 2022, 09:12
ВСУ уничтожили 8 российских дронов-камикадзе
Инфографика Командования Воздушных Сил ВСУ

Воздушные силы ВСУ 14 октября уничтожили 8 российских дронов-камикадзе на юге и востоке Украины.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование Воздушных сил: "14 октября на южном и восточном направлении противовоздушной обороной уничтожено восемь барражирующих боеприпасов "Shahed-136"".

Реклама:

Детали: Воздушники уточнили, что 5 дронов сбили зенитные ракетные войска Воздушных Сил и 3 – противовоздушная оборона Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Темы: УкраинавойнаавиаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Украина
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
Все новости...
Реклама: