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ВСУ уничтожили 8 российских дронов-камикадзе

Ирина БалачукПятница, 14 октября 2022, 09:12
Инфографика Командования Воздушных Сил ВСУ

Воздушные силы ВСУ 14 октября уничтожили 8 российских дронов-камикадзе на юге и востоке Украины.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование Воздушных сил: "14 октября на южном и восточном направлении противовоздушной обороной уничтожено восемь барражирующих боеприпасов "Shahed-136"".

Детали: Воздушники уточнили, что 5 дронов сбили зенитные ракетные войска Воздушных Сил и 3 – противовоздушная оборона Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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Темы: УкраинавойнаавиаВооруженные силы
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