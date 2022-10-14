ВСУ уничтожили 8 российских дронов-камикадзе
Пятница, 14 октября 2022, 09:12
Воздушные силы ВСУ 14 октября уничтожили 8 российских дронов-камикадзе на юге и востоке Украины.
Источник: Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook
Дословно Командование Воздушных сил: "14 октября на южном и восточном направлении противовоздушной обороной уничтожено восемь барражирующих боеприпасов "Shahed-136"".
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Детали: Воздушники уточнили, что 5 дронов сбили зенитные ракетные войска Воздушных Сил и 3 – противовоздушная оборона Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.