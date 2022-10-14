Захисники за добу ліквідували 500 окупантів та знищили 17 БПЛА – Генштаб
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 09:21
За минулу добу Збройні сили знищили 500 загарбників та 17 БПЛА, загальні втрати окупантів досягли 64 300 людей.
Джерело: ранкове зведення Генштабу
Деталі: Найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 64 300 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 521 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 172 (+5) од,
- артилерійських систем – 1 566 (+10) од,
- РСЗВ – 362 (+5) од,
- засобів ППО ‒ 186 (+3) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 240 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),
- крилатих ракет ‒ 316 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 142 (+2).
ВІДЕО ДНЯ