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Захисники за добу ліквідували 500 окупантів та знищили 17 БПЛА – Генштаб

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 жовтня 2022, 09:21
Захисники за добу ліквідували 500 окупантів та знищили 17 БПЛА – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили знищили 500 загарбників та 17 БПЛА, загальні втрати окупантів досягли 64 300 людей.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 64 300 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 521 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 172 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1 566 (+10) од,
  • РСЗВ – 362 (+5) од,
  • засобів ППО ‒ 186 (+3) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 240 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),
  • крилатих ракет ‒ 316 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9) од,
  • спеціальної техніки ‒ 142 (+2).

Теми: війнаУкраїнаРосія
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