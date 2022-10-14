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Защитники за сутки ликвидировали 500 оккупантов и уничтожили 17 БПЛА – Генштаб

Станислав ПогориловПятница, 14 октября 2022, 09:21
Защитники за сутки ликвидировали 500 оккупантов и уничтожили 17 БПЛА – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 500 захватчиков и 17 БПЛА, общие потери оккупантов достигли 64 300 человек.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: Наибольшие потери оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 64 300 (+500) человек ликвидировано,
  • танков – 2 521 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 172 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1 566 (+10) ед,
  • РСЗО - 362 (+5) ед,
  • средств ПВО - 186 (+3) ед,
  • самолетов - 268 (+0) ед,
  • вертолетов - 240 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1199 (+17),
  • крылатых ракет - 316 (+0),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3944 (+9) ед,
  • специальной техники - 142 (+2).

Темы: войнаУкраинаРосcия
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