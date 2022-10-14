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Зеленський: Зробимо все, щоб прискорити перемогу

Ірина БалачукП'ятниця, 14 жовтня 2022, 09:46
Володимир Зеленський. Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський привітав захисників і захисниць зі святом і заявив, що Україна обов’язково переможе, бо знає, чому і за що стоїть у цій війні.

Джерело: відеопривітання Зеленського

Пряма мова Зеленського: "14 жовтня ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Це день тих, хто бореться. Це день того, за що ми боремося. Це день того, яку перемогу ми здобудемо.

Були різні періоди, різні загрози. Але Україна вистояла. Причина одна – це наші захисники й захисниці.  

Цей нинішній ворог у своєму злі об’єднує, здається, усіх ворогів нашої державності, які були. І перемогою над цим ворогом ми відповімо всім ворогам, які посягали на Україну, на тих, хто жив, хто живе і хто житиме на нашій землі. Це буде перемога всього нашого народу".

Деталі: Зеленський подякував усім українцям: воїнам, які боронять свою землю зі зброєю в руках; дипломатам, які шукають допомогу для Україні; волонтерам; журналістам, які поширюють правду про Україну і про війну; транспортникам, які забезпечують Україну всім необхідним; енергетикам, які перемагають темряву цілодобово; будівельникам, які відновлюють зруйноване ворогом; медикам, рятувальникам, саперам, вчителям, фермерам, промисловцям – усьому народу, який у різний спосіб протистоїть російській навалі.

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Президент зазначив, що Україна пам’ятає і робить усе, щоб повернути кожного полоненого героя. Він пообіцяв, що "нікого не залишать у полоні".

За словами Зеленського, майбутнє сьогодні залежить від конкретних людей – від тих, "хто прямо зараз в окопах і на бойових постах".

"За тобою, Український Воїне, – мільйони людей, які точно знають, заради чого живуть. З тобою, Воїне, в окопі – вся наша держава. З тобою – майбутнє дітей. Повага наша, наша віра й наша любов.  

Я знаю, що тобі дуже важко. Я знаю, як на тебе тисне цей ворог. Я знаю, що вони роблять. Але я знаю, що ти міцний, і ми зробимо все, щоб ти був іще міцнішим.

Я знаю, що ти наближаєш перемогу, як тільки можеш, і ми зробимо все, щоб її прискорити.

Ми всі – мільйони й мільйони. Великий народ великої країни!", – підсумував Зеленський.

Теми: ЗеленськийУкраїнавійнаЗбройні сили
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