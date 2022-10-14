Зеленський: Зробимо все, щоб прискорити перемогу

Президент Володимир Зеленський привітав захисників і захисниць зі святом і заявив, що Україна обов’язково переможе, бо знає, чому і за що стоїть у цій війні.

Джерело: відеопривітання Зеленського

Пряма мова Зеленського: "14 жовтня ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Це день тих, хто бореться. Це день того, за що ми боремося. Це день того, яку перемогу ми здобудемо.

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Були різні періоди, різні загрози. Але Україна вистояла. Причина одна – це наші захисники й захисниці.

Цей нинішній ворог у своєму злі об’єднує, здається, усіх ворогів нашої державності, які були. І перемогою над цим ворогом ми відповімо всім ворогам, які посягали на Україну, на тих, хто жив, хто живе і хто житиме на нашій землі. Це буде перемога всього нашого народу".

Деталі: Зеленський подякував усім українцям: воїнам, які боронять свою землю зі зброєю в руках; дипломатам, які шукають допомогу для Україні; волонтерам; журналістам, які поширюють правду про Україну і про війну; транспортникам, які забезпечують Україну всім необхідним; енергетикам, які перемагають темряву цілодобово; будівельникам, які відновлюють зруйноване ворогом; медикам, рятувальникам, саперам, вчителям, фермерам, промисловцям – усьому народу, який у різний спосіб протистоїть російській навалі.

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Президент зазначив, що Україна пам’ятає і робить усе, щоб повернути кожного полоненого героя. Він пообіцяв, що "нікого не залишать у полоні".

За словами Зеленського, майбутнє сьогодні залежить від конкретних людей – від тих, "хто прямо зараз в окопах і на бойових постах".

"За тобою, Український Воїне, – мільйони людей, які точно знають, заради чого живуть. З тобою, Воїне, в окопі – вся наша держава. З тобою – майбутнє дітей. Повага наша, наша віра й наша любов.

Я знаю, що тобі дуже важко. Я знаю, як на тебе тисне цей ворог. Я знаю, що вони роблять. Але я знаю, що ти міцний, і ми зробимо все, щоб ти був іще міцнішим.

Я знаю, що ти наближаєш перемогу, як тільки можеш, і ми зробимо все, щоб її прискорити.

Ми всі – мільйони й мільйони. Великий народ великої країни!", – підсумував Зеленський.