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Зеленский: Сделаем все, чтобы ускорить победу

Ирина БалачукПятница, 14 октября 2022, 09:46
Зеленский: Сделаем все, чтобы ускорить победу
Владимир Зеленский. Скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский поздравил защитников и защитниц с праздником и заявил, что Украина обязательно победит, потому что знает, почему и за что стоит в этой войне.

Источник: видеопоздравление Зеленского

Прямая речь Зеленского: "14 октября мы отмечаем День защитников и защитниц Украины. Это день тех, кто борется. Это день того, за что мы боремся. Это день того, какую победу мы получим.

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Были разные периоды, разные угрозы. Но Украина выстояла. Причина одна – это наши защитники и защитницы. 

Этот нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех врагов нашей государственности, которые были. И победой над этим врагом мы ответим всем врагам, которые посягали на Украину, на тех, кто жил, кто живет и кто будет жить на нашей земле. Это будет победа всего нашего народа".

Детали: Зеленский поблагодарил всех украинцев: воинов, которые защищают свою землю с оружием в руках; дипломатов, которые ищут помощь для Украины; волонтеров; журналистов, которые распространяют правду об Украине и о войне; транспортников, которые обеспечивают Украину всем необходимым; энергетиков, которые побеждают тьму круглосуточно; строителей, которые  восстанавливают разрушенное врагом; медиков, спасателей, саперов, учителей, фермеров, промышленников - весь народ, который различными способами противостоит российскому нашествию.

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Президент отметил, что Украина помнит и делает все, чтобы вернуть каждого пленного героя. Он пообещал, что "никого не оставят в плену".

По словам Зеленского, будущее сегодня зависит от конкретных людей – от тех, "кто прямо сейчас в окопах и на боевых постах".

"За тобой, Украинский Воин, – миллионы людей, которые точно знают, ради чего живут. С тобой, Воин, в окопе – все наше государство. С тобой – будущее детей. Уважение наше, наша вера и наша любовь. 

Я знаю, что тебе очень тяжело. Я знаю, как на тебя давит этот враг. Я знаю, что они делают. Но я знаю, что ты сильный, и мы сделаем все, чтобы ты был еще сильнее.

Я знаю, что ты приближаешь победу, как только можешь, и мы сделаем все, чтобы ее ускорить.

Мы все – миллионы и миллионы. Великий народ великой страны!", – подытожил Зеленский.

Темы: ЗеленскийУкраинавойнаВооруженные силы
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