Зеленский: Сделаем все, чтобы ускорить победу

Президент Владимир Зеленский поздравил защитников и защитниц с праздником и заявил, что Украина обязательно победит, потому что знает, почему и за что стоит в этой войне.

Источник: видеопоздравление Зеленского

Прямая речь Зеленского: "14 октября мы отмечаем День защитников и защитниц Украины. Это день тех, кто борется. Это день того, за что мы боремся. Это день того, какую победу мы получим.

Были разные периоды, разные угрозы. Но Украина выстояла. Причина одна – это наши защитники и защитницы.

Этот нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех врагов нашей государственности, которые были. И победой над этим врагом мы ответим всем врагам, которые посягали на Украину, на тех, кто жил, кто живет и кто будет жить на нашей земле. Это будет победа всего нашего народа".

Детали: Зеленский поблагодарил всех украинцев: воинов, которые защищают свою землю с оружием в руках; дипломатов, которые ищут помощь для Украины; волонтеров; журналистов, которые распространяют правду об Украине и о войне; транспортников, которые обеспечивают Украину всем необходимым; энергетиков, которые побеждают тьму круглосуточно; строителей, которые восстанавливают разрушенное врагом; медиков, спасателей, саперов, учителей, фермеров, промышленников - весь народ, который различными способами противостоит российскому нашествию.

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Президент отметил, что Украина помнит и делает все, чтобы вернуть каждого пленного героя. Он пообещал, что "никого не оставят в плену".

По словам Зеленского, будущее сегодня зависит от конкретных людей – от тех, "кто прямо сейчас в окопах и на боевых постах".

"За тобой, Украинский Воин, – миллионы людей, которые точно знают, ради чего живут. С тобой, Воин, в окопе – все наше государство. С тобой – будущее детей. Уважение наше, наша вера и наша любовь.

Я знаю, что тебе очень тяжело. Я знаю, как на тебя давит этот враг. Я знаю, что они делают. Но я знаю, что ты сильный, и мы сделаем все, чтобы ты был еще сильнее.

Я знаю, что ты приближаешь победу, как только можешь, и мы сделаем все, чтобы ее ускорить.

Мы все – миллионы и миллионы. Великий народ великой страны!", – подытожил Зеленский.