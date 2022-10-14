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Макрона розкритикували за розкриття планів відповіді на ядерний удар РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 10:27

Президента Франції Еммануеля Макрона розкритикували за його заяву про те, що у разі застосування Росією ядерної зброї по Україні відповідь Франції точно не буде ядерною. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Більшість критичних відгуків пов’язані з тим, що Макрон окреслив межі можливої відповіді Франції.

"Надійність ядерного стримування полягає у тому, щоб не казати, що саме ми мали би зробити", - прокоментував слова Макрона експрезидент Франсуа Олланд, зазначивши, що краще "казати якомога менше і бути готовим зробити якомога більше". 

Депутат-віцепрезидент комітету з оборони Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) Жан-Луї Тьєріо заявив, що "ледве не впав зі стільця", почувши заяву Макрона. 

"Це політична помилка. Один з принципів ядерного стримування - тримати невизначеність з приводу того, що (держава) вважає життєво важливими інтересами",  - прокоментував він.

Бруно Тертре, заступник керівника аналітичного центру "Фундація стратегічних досліджень", вважає, що правильною відповіддю для Макрона було би, що він "не буде грати у цю гру". "У будь-якому разі Путін має знати, що він програє", - вважає експерт. 

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Міністр оборони Британії також дорікнув Макрону за "розкриття карт" у ядерному протистоянні з РФ.

Як повідомлялося, в ефірі 12 жовтня Еммануель Макрон на запитання ведучого сказав, Франція не буде застосовувати ядерну зброю проти Росії у випадку, якщо та завдасть ядерного удару по Україні.

Він також наголосив, що не хоче Третьої світової війни, а допомога Україні спрямована на відновлення її територіальної цілісності, та що Україна має відновити контроль над своїми територіями у кордонах 1991 року.

Теми: МакронФранціяРосіяядерна зброя
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