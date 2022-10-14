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Макрона раскритиковали за раскрытие планов ответа на ядерный удар РФ

"Европейская правда"Пятница, 14 октября 2022, 10:27

Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за его заявление о том, что в случае применения Россией ядерного оружия по Украине ответ Франции точно не будет ядерным. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Большинство критических отзывов связаны с тем, что Макрон очертил границы возможного ответа Франции.

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"Надежность ядерного сдерживания заключается в том, чтобы не говорить, что именно мы могли бы сделать", - прокомментировал слова Макрона экс-президент Франсуа Олланд, отметив, что лучше "говорить как можно меньше и быть готовым сделать как можно больше". 

Депутат и вице-президент комитета по обороне Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Жан-Луи Тьерио заявил, что "чуть не упал со стула", услышав заявление Макрона. 

"Это политическая ошибка. Один из принципов ядерного сдерживания - сохранять неопределенность по поводу того, что (государство) считает жизненно важными интересами", - прокомментировал он.

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Бруно Тертре, заместитель руководителя аналитического центра "Фонд стратегических исследований", считает, что правильным ответом для Макрона было бы, что он "не будет играть в эту игру". "В любом случае Путин должен знать, что он проигрывает", - считает эксперт. 

Министр обороны Британии также упрекнул Макрона за "раскрытие карт" в ядерном противостоянии с РФ.

Как сообщалось, в эфире 12 октября Эммануэль Макрон на вопрос ведущего сказал, Франция не будет применять ядерное оружие против России в случае, если та нанесет ядерный удар по Украине.

Он также отметил, что не хочет Третьей мировой войны, а помощь Украине направлена на восстановление ее территориальной целостности, и что Украина должна восстановить контроль над своими территориями в границах 1991 года.

Темы: МакронФранцияРосcияядерное оружие
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