На Київщині можуть лунати вибухи – навчають саперів

Київська обласна військова адміністрація попереджає жителів області про те, що 14 жовтня у двох районах розміновуватимуть території, а також проведуть навчання саперів.

Джерело: КОВА у Telegram

Дослівно КОВА: "14 жовтня у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів".

Деталі: Також в області тривають планові роботи з розмінування територій.

14 жовтня знищення вибухонебезпечних предметів пройде:

у Бучанському районі з 10:00 до 12:00

у Вишгородському районі з 14:00 до 17:00.

Влада просить мешканців зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.