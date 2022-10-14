На Київщині можуть лунати вибухи – навчають саперів
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 10:32
Київська обласна військова адміністрація попереджає жителів області про те, що 14 жовтня у двох районах розміновуватимуть території, а також проведуть навчання саперів.
Джерело: КОВА у Telegram
Дослівно КОВА: "14 жовтня у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
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У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів".
Деталі: Також в області тривають планові роботи з розмінування територій.
14 жовтня знищення вибухонебезпечних предметів пройде:
ВІДЕО ДНЯ
- у Бучанському районі з 10:00 до 12:00
- у Вишгородському районі з 14:00 до 17:00.
Влада просить мешканців зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.