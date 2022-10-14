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На Київщині можуть лунати вибухи – навчають саперів

Ірина БалачукП'ятниця, 14 жовтня 2022, 10:32
Фото ДСНС

Київська обласна військова адміністрація попереджає жителів області про те, що 14 жовтня у двох районах розміновуватимуть території, а також проведуть навчання саперів.

Джерело: КОВА у Telegram

Дослівно КОВА: "14 жовтня у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів".

Деталі: Також в області тривають планові роботи з розмінування територій.

14 жовтня знищення вибухонебезпечних предметів пройде:

  • у Бучанському районі з 10:00 до 12:00
  • у Вишгородському районі з 14:00 до 17:00.

Влада просить мешканців зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.

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Теми: Київська областьвійнавибухрозмінування
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