Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Киевщине могут раздаваться взрывы – обучают саперов

Ирина БалачукПятница, 14 октября 2022, 10:32
На Киевщине могут раздаваться взрывы – обучают саперов
Фото ГСЧС

Киевская областная военная администрация предупреждает жителей области о том, что 14 октября в двух районах будут разминировать территории, а также проведут учения саперов.

Источник: КОВА в Telegram

Дословно КОВА: "14 октября в Вышгородском районе проходят учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

Реклама:

В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов".

Детали: Также в области продолжаются плановые работы по разминированию территорий.

14 октября уничтожение взрывоопасных предметов пройдет:

ВИДЕО ДНЯ
  • в Бучанском районе с 10:00 до 12:00
  • в Вышгородском районе с 14:00 до 17:00.

Власти просят жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Темы: Киевская областьвойнавзрывразминирование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
Все новости...
Реклама: