На Киевщине могут раздаваться взрывы – обучают саперов

Киевская областная военная администрация предупреждает жителей области о том, что 14 октября в двух районах будут разминировать территории, а также проведут учения саперов.

Источник: КОВА в Telegram

Дословно КОВА: "14 октября в Вышгородском районе проходят учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

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В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов".

Детали: Также в области продолжаются плановые работы по разминированию территорий.

14 октября уничтожение взрывоопасных предметов пройдет:

ВИДЕО ДНЯ

в Бучанском районе с 10:00 до 12:00

в Вышгородском районе с 14:00 до 17:00.

Власти просят жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.