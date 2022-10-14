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На Киевщине могут раздаваться взрывы – обучают саперов

Ирина БалачукПятница, 14 октября 2022, 10:32
Фото ГСЧС

Киевская областная военная администрация предупреждает жителей области о том, что 14 октября в двух районах будут разминировать территории, а также проведут учения саперов.

Источник: КОВА в Telegram

Дословно КОВА: "14 октября в Вышгородском районе проходят учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов".

Детали: Также в области продолжаются плановые работы по разминированию территорий.

14 октября уничтожение взрывоопасных предметов пройдет:

  • в Бучанском районе с 10:00 до 12:00
  • в Вышгородском районе с 14:00 до 17:00.

Власти просят жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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Темы: Киевская областьвойнавзрывразминирование
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