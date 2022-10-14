На Киевщине могут раздаваться взрывы – обучают саперов
Пятница, 14 октября 2022, 10:32
Киевская областная военная администрация предупреждает жителей области о том, что 14 октября в двух районах будут разминировать территории, а также проведут учения саперов.
Источник: КОВА в Telegram
Дословно КОВА: "14 октября в Вышгородском районе проходят учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.
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В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов".
Детали: Также в области продолжаются плановые работы по разминированию территорий.
14 октября уничтожение взрывоопасных предметов пройдет:
ВИДЕО ДНЯ
- в Бучанском районе с 10:00 до 12:00
- в Вышгородском районе с 14:00 до 17:00.
Власти просят жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.