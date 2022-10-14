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Український воїн за 2 дні збив 4 російські ракети "Іглою"

Олександр ШумілінП'ятниця, 14 жовтня 2022, 10:51
Фото: ЗСУ

Протягом 10 та 11 жовтня воїн української зенітної ракетної бригади знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла".

Джерело: повідомлення Повітряних сил України

Дослівно: "За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла". Він – воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь".

Передісторія: У своєму зверненні 12 жовтня презиент України Володимир Зеленський відзначив іншого бійця Дмитра Шумського за те, що він збив крилаті ракети росіян на Чернігівському напрямку.

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Теми: війнаобстріл
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