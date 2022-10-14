Украинский воин за 2 дня сбил 4 российские ракеты "Иглой"
Пятница, 14 октября 2022, 10:51
В течение 10 и 11 октября воин украинской зенитной ракетной бригады уничтожил четыре крылатые ракеты оккупантов точными выстрелами из ПЗРК "Игла".
Источник: сообщение Воздушных сил Украины
Дословно: "За два дня массированного ракетного обстрела Украины 10 и 11 октября Ярослав уничтожил четыре крылатые ракеты оккупантов точными выстрелами из ПЗРК "Игла". Он - воин зенитной ракетной бригады имени гетмана Пилипа Орлика воздушного командования "Юг".
Предыстория: В своем обращении 12 октября президент Украины Владимир Зеленский отметил другого бойца Дмитрия Шумского за то, что он сбил крылатые ракеты россиян на Черниговском направлении.
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