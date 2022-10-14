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Украинский воин за 2 дня сбил 4 российские ракеты "Иглой"

Александр ШумилиПятница, 14 октября 2022, 10:51

В течение 10 и 11 октября воин украинской зенитной ракетной бригады уничтожил четыре крылатые ракеты оккупантов точными выстрелами из ПЗРК "Игла".

Источник: сообщение Воздушных сил Украины

Дословно: "За два дня массированного ракетного обстрела Украины 10 и 11 октября Ярослав уничтожил четыре крылатые ракеты оккупантов точными выстрелами из ПЗРК "Игла". Он - воин зенитной ракетной бригады имени гетмана Пилипа Орлика воздушного командования "Юг".

Предыстория: В своем обращении 12 октября президент Украины Владимир Зеленский отметил другого бойца Дмитрия Шумского за то, что он сбил крылатые ракеты россиян на Черниговском направлении.

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Темы: войнаобстрел
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