Путін повчав лідерів СНД, як вирішувати конфлікти

Президент країни-агресора Володимир Путін на саміті в Астані розповів лідерам країн СНД як, на його думку, необхідно вирішувати конфлікти на пострадянському просторі, вважає, треба проявляти "добру волю".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Путіна: "Звичайно, за всього позитиву взаємодії в рамках СНД треба розуміти, що, на жаль, часом з'являються розбіжності та конфлікти...

Треба, звісно, прагнути до того, щоб шукати вихід із ситуації, що склалася, де б вона не виникала. Добра воля, на мій погляд, у всіх є, потрібно цю добру волю по максимуму використовувати".

Що було раніше: 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. За даними управління верховного комісара ООН з прав людини, станом на початок вересня від російської агресії вже загинуло 5 718 цивільних, в цілому постраждалих - 13 718 людей.