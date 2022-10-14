Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін повчав лідерів СНД, як вирішувати конфлікти

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 жовтня 2022, 11:54
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін на саміті в Астані розповів лідерам країн СНД як, на його думку, необхідно вирішувати конфлікти на пострадянському просторі, вважає, треба проявляти "добру волю".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Путіна: "Звичайно, за всього позитиву взаємодії в рамках СНД треба розуміти, що, на жаль, часом з'являються розбіжності та конфлікти...

Треба, звісно, прагнути до того, щоб шукати вихід із ситуації, що склалася, де б вона не виникала. Добра воля, на мій погляд, у всіх є, потрібно цю добру волю по максимуму використовувати".

Що було раніше: 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. За даними управління верховного комісара ООН з прав людини, станом на початок вересня від російської агресії вже загинуло 5 718 цивільних, в цілому постраждалих - 13 718 людей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінСНДвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія вже в атмосфері своєї поразки й безнадійності – Зеленський

Співробітниця ФСБ і "вагнерівець" попросили притулок у Франції і дають свідчення – ЗМІ

Зеленський присвоїв звання Героя сотенному УПА, командувачу Повітряних сил і ще 10 військовим

фото, відео, оновленоУ Бєлгороді "бавовна": горіла підстанція

доповненоПодоляк і Федоров запевняють, що Starlink і надалі працюватиме

Марченка на рік обрали головою Ради керуючих Світового Банку і МВФ

Усі новини...

Оперативні новини у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Путін
Вілла в Швейцарії, яхта та позика 12 млрд: ЗМІ розповіли, як оточення Путіна допомагає Кабаєвій
Зеленський про Путіна: Домовлятися із неадекватними людьми складно
Зеленський: Путін може застосувати ядерну зброю, якщо буде переконаний, що за це нічого не буде
Останні новини
01:50
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн
01:38
фотоНа Сумщині підірвався комбайн – Живицький
00:56
Ворог атакує Запоріжжя дронами-камікадзе – міськрада
00:33
Наєв: Підготовлений мобілізаційний ресурс РФ – 2 мільйони, загальний – 29 мільйонів
00:32
Мобілізовані із Саратовської області майже тиждень живуть у потягах – росЗМІ
23:43
Вибух на вугільній шахті в Туреччині: щонайменше двоє загиблих і 20 поранених
23:20
Росія вже в атмосфері своєї поразки й безнадійності – Зеленський
23:05
Зеленський про нещодавні атаки РФ: 15 об’єктів відновлено повністю
23:01
Південна Корея вперше за п’ять років запровадила санкції проти КНДР через запуски ракет
23:00
Співробітниця ФСБ і "вагнерівець" попросили притулок у Франції і дають свідчення – ЗМІ
Усі новини...