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Путін повчав лідерів СНД, як вирішувати конфлікти

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 жовтня 2022, 11:54
Путін повчав лідерів СНД, як вирішувати конфлікти
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін на саміті в Астані розповів лідерам країн СНД як, на його думку, необхідно вирішувати конфлікти на пострадянському просторі, вважає, треба проявляти "добру волю".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Путіна: "Звичайно, за всього позитиву взаємодії в рамках СНД треба розуміти, що, на жаль, часом з'являються розбіжності та конфлікти...

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Треба, звісно, прагнути до того, щоб шукати вихід із ситуації, що склалася, де б вона не виникала. Добра воля, на мій погляд, у всіх є, потрібно цю добру волю по максимуму використовувати".

Що було раніше: 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. За даними управління верховного комісара ООН з прав людини, станом на початок вересня від російської агресії вже загинуло 5 718 цивільних, в цілому постраждалих - 13 718 людей.

Теми: ПутінСНДвійнаРосія
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