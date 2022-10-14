Путин поучал лидеров СНГ, как решать конфликты

Президент страны-агрессора Владимир Путин на саммите в Астане рассказал лидерам стран СНГ как, по его мнению, необходимо решать конфликты на постсоветском пространстве, считает, надо проявлять "добрую волю".

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Путина: "Конечно, при всем позитиве взаимодействия в рамках СНГ надо понимать, что, к сожалению, порой появляются разногласия и конфликты

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Надо, конечно, стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации, где бы она ни возникала. Добрая воля, на мой взгляд, у всех есть, нужно эту добрую волю по максимуму использовать".

Что предшествовало: 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на начало сентября от российской агрессии уже погибло 5 718 гражданских, в целом пострадавших - 13 718 человек.