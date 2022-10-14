Ексчиновника Мін’юсту генерал-майора засудили до 6 років в’язниці

Колишнього керівника західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту засуджено до 6 років позбавлення волі.

Джерело: пресслужба САП

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Дослівно: "За вироком суду колишнього посадовця визнано винуватим за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, на строк 3 роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна".

Деталі: У ході судового розгляду було доведено причетність генерал-майора до отримання щомісяця від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань неправомірну вигоду за не здійснення контролю та перевірки дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та господарської діяльності у підпорядкованих установах виконання покарань.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

ВІДЕО ДНЯ

Посадовця було викрито на "гарячому" 11 березня 2020 року в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ.