Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ексчиновника Мін’юсту генерал-майора засудили до 6 років в’язниці

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 жовтня 2022, 11:55

Колишнього керівника західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту засуджено до 6 років позбавлення волі.

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "За вироком суду колишнього посадовця визнано винуватим за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, на строк 3 роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна".

Деталі: У ході судового розгляду було доведено причетність генерал-майора до отримання щомісяця від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань неправомірну вигоду за не здійснення контролю та перевірки дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та господарської діяльності у підпорядкованих установах виконання покарань.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Посадовця було викрито на "гарячому" 11 березня 2020 року в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: судМін'юств'язницяхабар
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія вже в атмосфері своєї поразки й безнадійності – Зеленський

Співробітниця ФСБ і "вагнерівець" попросили притулок у Франції і дають свідчення – ЗМІ

Зеленський присвоїв звання Героя сотенному УПА, командувачу Повітряних сил і ще 10 військовим

фото, відео, оновленоУ Бєлгороді "бавовна": горіла підстанція

доповненоПодоляк і Федоров запевняють, що Starlink і надалі працюватиме

Марченка на рік обрали головою Ради керуючих Світового Банку і МВФ

Усі новини...

Оперативні новини у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

суд
Одесит заплатить 100 тисяч: хотів параду окупантів у Києві й залякував
Наводила вогонь по ЗСУ на Донбасі: інформаторка росіян отримала 9 років в’язниці
Росіянам приготуватися: у Гаазі судять головного пропагандиста за геноцид у Руанді
Останні новини
01:50
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн
01:38
фотоНа Сумщині підірвався комбайн – Живицький
00:56
Ворог атакує Запоріжжя дронами-камікадзе – міськрада
00:33
Наєв: Підготовлений мобілізаційний ресурс РФ – 2 мільйони, загальний – 29 мільйонів
00:32
Мобілізовані із Саратовської області майже тиждень живуть у потягах – росЗМІ
23:43
Вибух на вугільній шахті в Туреччині: щонайменше двоє загиблих і 20 поранених
23:20
Росія вже в атмосфері своєї поразки й безнадійності – Зеленський
23:05
Зеленський про нещодавні атаки РФ: 15 об’єктів відновлено повністю
23:01
Південна Корея вперше за п’ять років запровадила санкції проти КНДР через запуски ракет
23:00
Співробітниця ФСБ і "вагнерівець" попросили притулок у Франції і дають свідчення – ЗМІ
Усі новини...