Экс-чиновника Минюста генерал-майора приговорили к 6 годам тюрьмы

Бывший руководитель западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста приговорен к 6 годам лишения свободы.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "По приговору суда бывший чиновник признан виновным по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, на срок 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества".

Детали: В ходе судебного разбирательства была доказана причастность генерал-майора к получению ежемесячно от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний неправомерную выгоду за не осуществление контроля и проверки соблюдения режима отбывания наказаний заключенными и хозяйственной деятельности в подчиненных учреждениях исполнения наказаний.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Чиновник был разоблачен на "горячем" 11 марта 2020 года в рамках совместной операции САП, НАБУ и СБУ.