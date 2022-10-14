Зеленський знову збирав ставку: планували подальшу деокупацію
Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювали ситуацію на фронті та планували наступні кроки з деокупації.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили ймовірні дії агресора в найближчий час. Запланували наступні кроки зі звільнення українських земель".
Деталі: Президент також додав, що влада удосконалює схему безперебійного постачання боєприпасів українському війську й продовжує готувати його до зимового періоду.
Крім того, на засіданні обговорили питання врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.