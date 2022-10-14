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Зеленський знову збирав ставку: планували подальшу деокупацію

Ірина БалачукП'ятниця, 14 жовтня 2022, 12:37
Зеленський знову збирав ставку: планували подальшу деокупацію
Володимир Зеленський. Фото з Telegram

Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювали ситуацію на фронті та планували наступні кроки з деокупації.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили ймовірні дії агресора в найближчий час. Запланували наступні кроки зі звільнення українських земель".

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Деталі: Президент також додав, що влада удосконалює схему безперебійного постачання боєприпасів українському війську й продовжує готувати його до зимового періоду.

Крім того, на засіданні обговорили питання врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.

Теми: Зеленськийдеокупація
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