Зеленський знову збирав ставку: планували подальшу деокупацію

Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювали ситуацію на фронті та планували наступні кроки з деокупації.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили ймовірні дії агресора в найближчий час. Запланували наступні кроки зі звільнення українських земель".

Деталі: Президент також додав, що влада удосконалює схему безперебійного постачання боєприпасів українському війську й продовжує готувати його до зимового періоду.

Крім того, на засіданні обговорили питання врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.