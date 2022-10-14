Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский снова собирал ставку: планировали дальнейшую деоккупацию

Ирина БалачукПятница, 14 октября 2022, 12:37
Владимир Зеленский. Фото из Telegram

Президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали ситуацию на фронте и планировали следующие шаги по деоккупации.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях, а также обсудили возможные действия агрессора в ближайшее время. Запланировали следующие шаги по освобождению украинских земель".

Детали: Президент также добавил, что власть совершенствует схему бесперебойного снабжения боеприпасов украинской армии и продолжает готовить ее к зимнему периоду.

Кроме того, на заседании обсудили вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований территориальных общин.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийдеоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия уже в атмосфере своего поражения и безнадежности – Зеленский

Сотрудница ФСБ и "вагнеровец" попросили убежище во Франции и дают показания – СМИ

Зеленский присвоил звание Героя сотенному УПА, командующему Воздушных сил и еще 10 военным

фото, видео, обновленоВ Белгороде "бавовна": горела подстанция

дополненоПодоляк и Федоров уверяют, что Starlink будет продолжать работать

Марченко на год избрали председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ

Все новости...

Подписывайтесь на наш телеграм канал "УП. Стрічка"

Зеленский
Зеленский проведал раненых воинов и вручил награды
Шевченко возглавил "народный топ" украинцев: в списке также Зеленский и Бандера
Зеленский: Сделаем все, чтобы ускорить победу
Последние новости
02:48
Пентагон думает, как сохранить функционирование системы связи Starlink в Украине
01:50
Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн
01:38
фотоНа Сумщине подорвался комбайн – Живицкий
00:56
Враг атакует Запорожье дронами-камикадзе – горсовет
00:33
Наев: Подготовленный мобилизационный ресурс РФ – 2 миллиона, общий – 29 миллионов
00:32
Мобилизованные из Саратовской области почти неделю живут в поездах – росСМИ
23:43
Взрыв на угольной шахте в Турции: по меньшей мере двое погибших и 20 раненых
23:20
Россия уже в атмосфере своего поражения и безнадежности – Зеленский
23:05
Зеленский о недавних атаках РФ: 15 объектов восстановлено полностью
23:01
Южная Корея впервые за пять лет ввела санкции против КНДР из-за запусков ракет
Все новости...