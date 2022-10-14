Зеленский снова собирал ставку: планировали дальнейшую деоккупацию

Президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали ситуацию на фронте и планировали следующие шаги по деоккупации.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях, а также обсудили возможные действия агрессора в ближайшее время. Запланировали следующие шаги по освобождению украинских земель".

Детали: Президент также добавил, что власть совершенствует схему бесперебойного снабжения боеприпасов украинской армии и продолжает готовить ее к зимнему периоду.

Кроме того, на заседании обсудили вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований территориальных общин.