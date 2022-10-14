Шевченко очолив "народний топ" українців: у списку також Зеленський і Бандера

Тарас Шевченко очолив рейтинг проекту "Народний ТОП", його вважають найбільш видатним українцем, на другому місці президент Володимир Зеленський.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

В межах проекту "Народний ТОП" соціологи продовжили дослідження видатних українців усіх часів. За допомогою відкритого питання респонденти, не отримуючи жодних списків чи підказок, називали імена відомих особистостей, котрих вони вважають достойними цього рейтингу.

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Дослівно: "Лідером рейтингу "Народний ТОП" вчергове став Тарас Шевченко (63,9%). До першої п’ятірки найвидатніших українців також увійшли Володимир Зеленський (29,8%), Леся Українка (19,6%), Богдан Хмельницький (17,3%) та Степан Бандера (12,8%).

Також в десятці "Народного ТОПу" Михайло Грушевський (11,6%), Iван Франко (10,1%), Iван Мазепа (8,8%), В’ячеслав Чорновіл (8,7%) та Валерій Залужний (7,7%)".

Деталі: До другої десятки увійшли Григорій Сковорода (6,7%), Василь Стус (3,4%), Володимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрий (2,5%), Леонід Кравчук (2,5%), Іван Сірко (2,4%), Віталій Кличко (2,2%), Олександр Усик (2,2%), Андрій Шевченко (1,8%) та Петро Сагайдачний (1,8%).

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В третій десятці: Роман Шухевич (1,7%), Леонід Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Іван Котляревський (1,4%), Ліна Костенко (1,3%), Ігор Сікорський (1,2%), Петро Порошенко (1,2%), Михайло Коцюбинський (1,1%), Микола Амосов (0,9%) та Павло Скоропадський (0,9%).

Відзначимо, що у списку на 23 місці опинився "Тарас Бульба" - персонаж із однойменного твору Миколи Гоголя.

Всього респонденти вказали 148 імен. Разом з тим близько 8% опитаних не змогли назвати (згадати) жодного видатного українця.

Соціологи опитали українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності не більше 3.1%. Терміни проведення: 8-9 жовтня 2022 р.