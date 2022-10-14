Шевченко возглавил "народный топ" украинцев: в списке также Зеленский и Бандера

Тарас Шевченко возглавил рейтинг проекта "Народный топ", его считают наиболее выдающимся украинцем, на втором месте президент Владимир Зеленский.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

В рамках проекта "Народный топ" социологи продолжили исследование выдающихся украинцев всех времен. С помощью открытого вопроса респонденты, не получая никаких списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга.

Дословно: "Лидером рейтинга "Народный топ" в очередной раз стал Тарас Шевченко (63,9%). В первую пятерку самых выдающихся украинцев также вошли Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%).

Также в десятке "Народного топа" Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7,7%)".

Детали: Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).

В третьей десятке: Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский (1,2%), Петр Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).

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Отметим, что в списке на 23 месте оказался "Тарас Бульба" - персонаж из одноименного произведения Николая Гоголя.

Всего респонденты указали 148 имен. Вместе с тем около 8% опрошенных не смогли назвать (вспомнить) ни одного выдающегося украинца.

Социологи опросили украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности не более 3.1%. Сроки проведения: 8-9 октября 2022 г.