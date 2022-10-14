Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шевченко возглавил "народный топ" украинцев: в списке также Зеленский и Бандера

Алена МазуренкоПятница, 14 октября 2022, 13:14

Тарас Шевченко возглавил рейтинг проекта "Народный топ", его считают наиболее выдающимся украинцем, на втором месте президент Владимир Зеленский. 

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

В рамках проекта "Народный топ" социологи продолжили исследование выдающихся украинцев всех времен. С помощью открытого вопроса респонденты, не получая никаких списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга. 

Дословно: "Лидером рейтинга "Народный топ" в очередной раз стал Тарас Шевченко (63,9%). В первую пятерку самых выдающихся украинцев также вошли Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%).

Также в десятке "Народного топа" Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7,7%)".

 

Детали: Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).

В третьей десятке: Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский (1,2%), Петр Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).

ВИДЕО ДНЯ

Отметим, что в списке на 23 месте оказался "Тарас Бульба" - персонаж из одноименного произведения Николая Гоголя.

 

Всего респонденты указали 148 имен. Вместе с тем около 8% опрошенных не смогли назвать (вспомнить) ни одного выдающегося украинца. 

 

Социологи опросили украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности не более 3.1%. Сроки проведения: 8-9 октября 2022 г.

Темы: опросукраинцыЗеленскийБандера
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия уже в атмосфере своего поражения и безнадежности – Зеленский

Сотрудница ФСБ и "вагнеровец" попросили убежище во Франции и дают показания – СМИ

Зеленский присвоил звание Героя сотенному УПА, командующему Воздушных сил и еще 10 военным

фото, видео, обновленоВ Белгороде "бавовна": горела подстанция

дополненоПодоляк и Федоров уверяют, что Starlink будет продолжать работать

Марченко на год избрали председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ

Все новости...

Подписывайтесь на наш телеграм канал "УП. Стрічка"

опрос
У украинцев улучшилось отношение к Бандере и ухудшилось к СССР
68% украинцев считают себя счастливыми людьми, несмотря на войну
Сколько украинцев переехали в более безопасные регионы и планируют ли вернуться
Последние новости
02:48
Пентагон думает, как сохранить функционирование системы связи Starlink в Украине
01:50
Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн
01:38
фотоНа Сумщине подорвался комбайн – Живицкий
00:56
Враг атакует Запорожье дронами-камикадзе – горсовет
00:33
Наев: Подготовленный мобилизационный ресурс РФ – 2 миллиона, общий – 29 миллионов
00:32
Мобилизованные из Саратовской области почти неделю живут в поездах – росСМИ
23:43
Взрыв на угольной шахте в Турции: по меньшей мере двое погибших и 20 раненых
23:20
Россия уже в атмосфере своего поражения и безнадежности – Зеленский
23:05
Зеленский о недавних атаках РФ: 15 объектов восстановлено полностью
23:01
Южная Корея впервые за пять лет ввела санкции против КНДР из-за запусков ракет
Все новости...