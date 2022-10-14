Російські війська атакують Харків ракетами

Російські війська вдень 14 жовтня завдають ракетних ударів по місту Харків.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, радник голови Харківської обласної ради Наталія Попова, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "Чотири "прильоти" в Харкові... Ще кілька вибухів".

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Пряма мова Попової: "В укриття! Росіяни завдають ударів".

Деталі: Синєгубов також закликав не ігнорувати сигнали тривоги і перебувати в укриттях через удари по обласному центру.