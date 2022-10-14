Російські війська атакують Харків ракетами
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 13:22
Російські війська вдень 14 жовтня завдають ракетних ударів по місту Харків.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, радник голови Харківської обласної ради Наталія Попова, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Терехова: "Чотири "прильоти" в Харкові... Ще кілька вибухів".
Пряма мова Попової: "В укриття! Росіяни завдають ударів".
Деталі: Синєгубов також закликав не ігнорувати сигнали тривоги і перебувати в укриттях через удари по обласному центру.
ВІДЕО ДНЯ