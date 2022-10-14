Российские войска атакуют Харьков ракетами
Пятница, 14 октября 2022, 13:22
Российские войска днем 14 октября наносят ракетные удары по городу Харьков.
Источник: городской глава Харькова Игорь Терехов, советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов
Прямая речь Терехова: "Четыре "прилета" в Харькове… Еще несколько взрывов".
Прямая речь Поповой: "В укрытия! Россияне наносят удары".
Детали: Синегубов также призвал не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях из-за ударов по областному центру.
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