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Российские войска атакуют Харьков ракетами

Елена РощинаПятница, 14 октября 2022, 13:22

Российские войска днем 14 октября наносят ракетные удары по городу Харьков. 

Источник: городской глава Харькова Игорь Терехов, советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "Четыре "прилета" в Харькове… Еще несколько взрывов".

Прямая речь Поповой: "В укрытия! Россияне наносят удары".

Детали: Синегубов также призвал не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях из-за ударов по областному центру.

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Темы: ХарьковвойнаРосcия
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