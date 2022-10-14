Окупанти бояться підпілля: шукають криївки, перевіряють телефони – "Спротив" 

Український Центр національного спротиву заявляє, що російські загарбники на окупованих територіях потерпають від діяльності партизанів, тому посилюють поліцейський режим, проводить обшуки у жителів, шукають підпілля.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Росіяни надалі потерпають від діяльності партизан на тимчасово окупованих територіях.

Ефективність контрнаступу ЗСУ багато в чому завдячує роботі нашого підпілля. Українці на ТОТ продовжують інформувати про розміщення військових об’єктів РФ та переміщення особового складу. Відтак "бавовна" з’являється там, де має.

Тому окупанти посилюють поліцейський режим та проводить обшуку в мешканців ТОТ. Особлива увага в росіян до новоокупованих територій України.

Зокрема на Запоріжжі росіяни обшукують гаражні кооперативи, в пошуках підпільних криївок та місць зберігання зброї. В Мелітополі також ходять по приватних будинках, особливо детально оглядають підвали. На встановлених росіянами блок-постах поновлюють огляд мобільних телефонів". ʼ

Деталі: Центр національного спротиву нагадує правила безпеки під час підготовки "операцій із саботажу":

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Не зберігайте вдома речей, які можуть викликати питання в окупантів. Починаючи від балончиків з фарбою та трафаретів, закінчуючи з предметами подвійного використання.

Подбайте про ваш мобільний телефон. Видаляйте усі обговорення політичних питань, бойових дій, засудження політики Путіна та Росії, фото військової техніки, руйнувань, скриншоти.

Подбайте, аби в телефонні книзі не було контактів, які викликають підозру: наприклад "Катя волонтер", "Саша ЗСУ", позивних ваших друзів, якщо такі є.

На сайті Центру національного спротиву є детальна інструкція щодо дій при затриманні окупантами.

ЦНС також закликає цивільне населення за можливості евакуюватися з тимчасово окупованих теритотрій (ТОТ) на час операції ЗСУ з їх звільнення.