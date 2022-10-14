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Оккупанты боятся подполья: ищут "крыивки", проверяют телефоны – "Спротив" 

Елена РощинаПятница, 14 октября 2022, 14:01

Украинский Центр национального сопротивления заявляет, что российские захватчики на оккупированных территориях страдают от деятельности партизан, поэтому усиливают полицейский режим, проводят обыски у жителей, ищут подполье.

Источник: Центр национального сопротивления (Спротив)

Дословно: "Россияне и дальше страдают от деятельности партизан на временно оккупированных территориях.

Эффективность контрнаступления ВСУ во многом обязана работе нашего подполья. Украинцы на ВОТ продолжают информировать о размещении военных объектов РФ и перемещении личного состава. Следовательно, "бавовна" появляется там, где должна. 

Поэтому оккупанты усиливают полицейский режим и проводят обыски у жителей ВОТ. Особое внимание у россиян к новооккупированным территориям Украины.

В частности в Запорожской области россияне обыскивают гаражные кооперативы, в поисках подпольных крыивок (тайников для партизанов – ред.) и мест хранения оружия. В Мелитополе также ходят по частным домам, особенно подробно осматривают подвалы. На установленных россиянами блок-постах возобновляют осмотр мобильных телефонов".

Детали: Центр национального сопротивления напоминает правила безопасности при подготовке "операций по саботажу":

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  • Не храните дома вещей, которые могут вызвать вопросы у оккупантов. Начиная от баллончиков с краской и трафаретов, заканчивая предметами двойного использования.
  • Позаботьтесь о вашем мобильном телефоне. Удаляйте все обсуждения политических вопросов, боевых действий, осуждение политики Путина и России, фото военной техники, разрушений, скриншоты. 
  • Позаботьтесь, чтобы в телефонной книге не было контактов, которые вызывают подозрение: например "Катя волонтер", "Саша ВСУ", позывных ваших друзей, если таковые имеются.

На сайте Центра национального сопротивления есть подробная инструкция относительно действий при задержании оккупантами. 

ЦНС также призывает гражданское население по возможности эвакуироваться с временно оккупированных территорий (ВОТ) на время операции ВСУ по их освобождению.

Темы: партизаныРосcияЗапорожская областьМелитополь
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