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Британія і Канада допоможуть ЄБРР підтримати "Нафтогаз" та "Укренерго" в умовах війни

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 14:01

Канада й Британія підтримають кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для НАК "Нафтогаз" та НЕК "Укренерго" перед початком холодної пори року в умовах війни.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це поширили пресслужби.

Канада підписала першу гарантію на 36,5 млрд євро - поруч з іншими країнами, щоб підтримати кредит ЄБРР для "Нафтогазу" на 300 млн євро і підтримати критично важливу закупівлю газу для України перед настанням холодів. 

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"Канада рішуче налаштована підтримувати владу й народ України у їхній боротьбі з протиправним і варварським вторгненням Владіміра Путіна. Цією гарантією позики на 36,5 млн євро Канада підтримує позику ЄБРР на 300 млн євро, що допоможе Україні закупити необхідні енергоресурси перед приходом зими", - заявила віцепрем’єрка і міністерка фінансів Канади Христя Фріланд. 

Тим часом Британія надає гарантію на 54,4 млн євро для кредиту ЄБРР для "Укренерго", що допоможе гарантувати роботу української енергосистеми. 

"Британія та ЄБРР продовжують підтримувати Україну не лише на словах, а й справами. Ці гроші допоможуть забезпечити світло для домівок українців у наступні місяці і допоможуть з необхідними коштами для уряду України в умовах, коли Україна продовжує боротися з протиправним вторгненням Путіна", - зазначив канцлер скарбниці (міністр фінансів) Британії Квазі Квартенг. 

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Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо зазначила, що за цей рік ЄБРР може інвестувати в Україну понад 1 млрд євро і це стало можливим завдяки такій підтримці країн-донорів. 

Теми: КанадаВелика БританіяНафтогазенергетика
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