Британия и Канада помогут ЕБРР поддержать "Нафтогаз" и "Укрэнерго" в условиях войны

Канада и Великобритания поддержат кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для НАК "Нафтогаз" и НЭК "Укрэнерго" перед началом холодного времени года в условиях войны.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом распространили пресс-службы.

Канада подписала первую гарантию на 36,5 млрд евро - рядом с другими странами, чтобы поддержать кредит ЕБРР для "Нафтогаза" на 300 млн евро и поддержать критически важную закупку газа для Украины перед наступлением холодов.

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"Канада решительно настроена поддерживать власть и народ Украины в их борьбе с противоправным и варварским вторжением Владимира Путина. Этой гарантией займа на 36,5 млн евро Канада поддерживает заем ЕБРР на 300 млн евро, что поможет Украине закупить необходимые энергоресурсы перед приходом зимы", - заявила вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд.

Между тем Великобритания предоставляет гарантию на 54,4 млн евро для кредита ЕБРР для "Укрэнерго", что поможет гарантировать работу украинской энергосистемы.

"Великобритания и ЕБРР продолжают поддерживать Украину не только на словах, но и делами. Эти деньги помогут обеспечить свет для домов украинцев в последующие месяцы и помогут с необходимыми средствами для правительства Украины в условиях, когда Украина продолжает бороться с противоправным вторжением Путина", - отметил канцлер казначейства (министр финансов) Великобритании Квази Квартенг.

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Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо отметила, что за этот год ЕБРР может инвестировать в Украину более 1 млрд евро и это стало возможным благодаря такой поддержке стран-доноров.