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Лукашенко: Путін не планує ядерний удар по Україні, бо має найсучаснішу звичайну зброю

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 жовтня 2022, 14:16
Олександр Лукашенко, скриншот

Самопроголошений президент Білорусі в інтерв'ю американській телекомпанії NBC заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін ніколи не ставив перед собою за мету застосувати ядерну зброю в Україні.

Джерело: Лукашенко в інтерв’ю NBC

Пряма мова Лукашенка: "Що стосується підтексту вашого запитання, ніколи, зокрема і президент Путін, керівництво Росії не ставило перед собою мету застосувати ядерну зброю в Україні. Такої необхідності немає".

Деталі: За його словами, Росія може використати ядерну зброю тільки у випадку нападу на країну. "Але це ще не все. Росія володіє, це я точно знаю, найсучаснішими видами зброї. І не треба ядерної зброї. Росія впорається без ядерної зброї", - сказав Лукашенко.

Що було раніше: 13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що ризик застосування Росією зброї масового знищення прямо залежить від того, наскільки стійкими будуть західні партнери України перед шантажем Путіна і чи він отримає попередження про сильну відповідь. 

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Теми: ЛукашенкоПутінядерна зброявійна
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