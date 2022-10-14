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Лукашенко: Путин не планирует ядерный удар по Украине, потому что имеет самое современное обычное оружие

Станислав ПогориловПятница, 14 октября 2022, 14:16
Александр Лукашенко, скриншот

Самопровозглашенный президент Беларуси в интервью американской телекомпании NBC заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель применить ядерное оружие в Украине.

Источник: Лукашенко в интервью NBC

Прямая речь Лукашенко: "Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет".

Детали: По его словам, Россия может использовать ядерное оружие только в случае нападения на страну. "Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современными видами оружия. И не надо ядерного оружия. Россия справится без ядерного оружия", - сказал Лукашенко.

Что предшествовало: 13 октября президент Владимир Зеленский заявил, что риск применения Россией оружия массового уничтожения напрямую зависит от того, насколько устойчивыми будут западные партнеры Украины перед шантажом Путина и получит ли он предупреждение о сильном ответе. 

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Темы: ЛукашенкоПутинядерное оружиевойна
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