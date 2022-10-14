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Біля Кремінної майже 30 окупантів склали зброю і покинули свої позиції

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 жовтня 2022, 14:48

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що 27 росіян покинули свої позиції поблизу Кремінної.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Передові підрозділи 488-го мотострілецького полку (в/ч 12721, ППД - м.Клинці, Брянської області) 144-ї мотострілецької дивізії РФ намагаються тримати лінію окупації в районі Кремінної Луганської області.

Та лише за дві доби, 11-12 жовтня, передові позиції залишили 27 військовослужбовців, які склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування".

Деталі: Гайдай з посиланням на СтратКом повідомив, що після співбесід з елементами пресингу 22 з них заарештували й кинули під варту, а 5 - повернулися на позиції, бо командуванню вдалося їх залякати.

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Теми: Луганська областьокупаціявійнаРосія
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