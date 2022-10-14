Возле Кременной почти 30 оккупантов сложили оружие и покинули свои позиции

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что 27 россиян покинули свои позиции вблизи Кременной.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Передовые подразделения 488-го мотострелкового полка (в/ч 12721, ППД - г.Клинцы, Брянской области) 144-й мотострелковой дивизии РФ пытаются держать линию оккупации в районе Кременной Луганской области.

Но только за двое суток, 11-12 октября, передовые позиции оставили 27 военнослужащих, которые сложили оружие и отказались выполнять приказы своего командования".

Детали: Гайдай со ссылкой на СтратКом сообщил, что после собеседований с элементами прессинга 22 из них арестовали и бросили под стражу, а 5 - вернулись на позиции, потому что командованию удалось их запугать.