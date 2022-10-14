Лукашенко хоче поговорити про Україну із Ердоганом тет-а-тет

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що невдовзі під час двосторонньої зустрічі в Анкарі із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорить війну Росії з Україною.

Джерело: російське агентство "РИА-Новости", яке наводить слова Лукашенка

Пряма мова: "Ми вчора (13 жовтня – ред.) зустрічалися з президентом Ердоганом, домовилися, що найближчим часом проведемо переговори на високому рівні. Зокрема зачіпатимемо питання України".

Деталі: Лукашенко заявив, що влада Туреччини - однієї з ключових країн НАТО - "не в захваті від того, що відбувається, і постійно натякає, і вже не натякає, а навіть вимагає, що треба сідати за стіл переговорів і домовлятися".