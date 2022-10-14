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Лукашенко хочет поговорить об Украине с Эрдоганом тет-а-тет

Александр ШумилинПятница, 14 октября 2022, 14:56
Лукашенко хочет поговорить об Украине с Эрдоганом тет-а-тет

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что скоро во время двусторонней встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит войну России с Украиной.

Источник: российское агентство "РИА-Новости", которое приводит слова Лукашенко

Прямая речь: "Мы вчера (13 октября - ред.) встречались с президентом Эрдоганом, договорились, что в ближайшее время проведем переговоры на высоком уровне. В частности будем затрагивать вопрос Украины".

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Детали: Лукашенко заявил, что власти Турции - одной из ключевых стран НАТО - "не в восторге от того, что происходит, и постоянно намекают, и уже не намекают, а даже требуют, что надо садиться за стол переговоров и договариваться".

Темы: ЛукашенкоТурцияЭрдоганвойна
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