Лукашенко хочет поговорить об Украине с Эрдоганом тет-а-тет

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что скоро во время двусторонней встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит войну России с Украиной.

Источник: российское агентство "РИА-Новости", которое приводит слова Лукашенко

Прямая речь: "Мы вчера (13 октября - ред.) встречались с президентом Эрдоганом, договорились, что в ближайшее время проведем переговоры на высоком уровне. В частности будем затрагивать вопрос Украины".

Детали: Лукашенко заявил, что власти Турции - одной из ключевых стран НАТО - "не в восторге от того, что происходит, и постоянно намекают, и уже не намекают, а даже требуют, что надо садиться за стол переговоров и договариваться".