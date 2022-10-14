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Спікером Сенату Італії обрали прихильника Путіна, який голосував проти безвізу для України

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 15:37

В Італії спікером Палати депутатів – нижньої палати парламенту – обрали члена правої партії "Ліга" Лоренцо Фонтану.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням Rai.

Фонтана набрав 222 голоси депутатів. Його кандидатуру підтримала в тому числі партія "Брати Італії" Джорджії Мелоні, яка, ймовірно, очолить новий уряд.

 
Лоренцо Фонтана у парламенті 14 жовтня

Фонтана раніше обіймав посаду міністра з європейських справ в уряді Джузеппе Конте. Він також був міністром у справах сім'ї та інвалідності та віцепрезидентом Палати депутатів.

Фонтану вважають ультраконсерватором. Він називає себе "хрестоносцем", який бореться проти абортів та одностатевих цивільних.

Він також заявляв, що Росія Владіміра Путіна "є еталоном для тих, хто вірить у націоналістичну модель суспільства". Фонтана є великим шанувальником Путіна, якого описує як "світло" для західного світу.

За даними видання La Stampa, Фонтана у 2014 році їздив на так званий "референдум" до окупованого Криму.

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Під час своєї політичної кар'єри Фонтана побудував міцні зв'язки з неонацистськими групами в своєму рідному місті Верона.

 

Видання Repubblica повідомляє, що в мережі досі є фото Фонтани в антисанкційній сорочці. На ньому він разом із лідером "Ліги" Маттео Сальвіні.

Фонтана також був депутатом Європарламенту і в 2017 році голосував проти надання Україні безвізового режиму з ЄС, про що писала "Європейська правда".

Нагадаємо, головою верхньої палати парламенту Італії – Сенату – було обрано представника "Братів Італії" Іньяціо Ла Русса, відомого колекціонуванням фашистських реліквій.

Теми: ІталіяПутінвибори
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