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Спикером Сената Италии избрали сторонника Путина, голосовавшего против безвиза для Украины

"Европейская правда"Пятница, 14 октября 2022, 15:37

В Италии спикером Палаты депутатов - нижней палаты парламента - избрали члена правой партии "Лига" Лоренцо Фонтану.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Rai.

Фонтана набрал 222 голоса депутатов. Его кандидатуру поддержала в том числе партия "Братья Италии" Джорджии Мелони, которая, вероятно, возглавит новое правительство.

Лоренцо Фонтана в парламенте 14 октября
Лоренцо Фонтана в парламенте 14 октября

Фонтана ранее занимал должность министра по европейским делам в правительстве Джузеппе Конте. Он также был министром по делам семьи и инвалидности и вице-президентом Палаты депутатов.

Фонтана считают ультраконсерватором. Он называет себя "крестоносцем", который борется против абортов и однополых гражданских лиц.

Он также заявлял, что Россия Владимира Путина "является эталоном для тех, кто верит в националистическую модель общества". Фонтана является большим поклонником Путина, которого описывает как "свет" для западного мира.

По данным издания La Stampa, Фонтана в 2014 году ездил на так называемый "референдум" в оккупированный Крым.

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Во время своей политической карьеры Фонтана построил прочные связи с неонацистскими группами в своем родном городе Верона.

 

Издание Repubblica сообщает, что в сети до сих пор есть фото Фонтаны в антисанкционной футболке. На нем он вместе с лидером "Лиги" Маттео Сальвини.

Фонтана также был депутатом Европарламента и в 2017 году голосовал против предоставления Украине безвизового режима с ЕС, о чем писала "Европейская правда".

Напомним, председателем верхней палаты парламента Италии - Сената - был избран представитель "Братьев Италии" Иньяцио Ла Русса, известного коллекционированием фашистских реликвий.

Темы: ИталияПутинвиборы
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