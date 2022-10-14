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Резніков повідомив, що перші NASAMS Україна отримає уже в жовтні

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 жовтня 2022, 15:54
Резніков повідомив, що перші NASAMS Україна отримає уже в жовтні
ФОТО: RAYTHEON

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що кілька перших установок зенітно-ракетного комплексу NASAMS США поставлять Україні вже цього місяця.

Джерело: Резніков в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Пряма мова: "Є рішення США про постачання нам дуже відомої системи NASAMS: перших кількох установок. Уже триває навчання наших фахівців. І вони будуть поставлені цього місяця".

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Деталі: Також, за його словами, у жовтні Україна отримає з Німеччини систему ППО IRIS-II.

Крім того, українські захисники уже завершують навчання на ньому.

Щодо амуніції для української армії, то Резніков зазначив, що наразі зимова форма вже поставляється військовослужбовцям.

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Пряма мова: "У нас немає жодних проблем ні з виплатами, ні з амуніцією, ні, тим більше, із зимовою формою. Це надумані питання. Ми забезпечили велику кількість замовлень (...) На сьогоднішній день зимова форма вже розвозиться командуванням сил логістики, якому Міністерство оборони за контрактом привезло відповідну кількість - це сотні тисяч комплектів. Вони вже лунають, у першу чергу, на лінії зіткнення, а далі передаватимуться в тилові частини. Жодних підстав переживати і нервувати, що комусь не вистачить немає".

Знати більше: Небо під парасолькою. Як працює протиповітряна оборона та чому важливі NASAMS та IRIS-T

Що передувало: 11 жовтня координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Вашингтон працює над прискореним постачанням Україні систем NASAMS.

Теми: Збройні силивійнаРосіязброя
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