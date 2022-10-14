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Резников сообщил, что первые NASAMS Украина получит уже в октябре

Алена МазуренкоПятница, 14 октября 2022, 15:54
ФОТО: RAYTHEON

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что несколько первых установок зенитно-ракетного комплекса NASAMS США поставят Украине уже в этом месяце.

Источник: Резников в эфире общенационального телемарафона

Прямая речь: "Есть решение США о поставках нам очень известной системы NASAMS: первых нескольких установок. Уже идет обучение наших специалистов. И они будут поставлены в этом месяце".

Детали: Также, по его словам, в октябре Украина получит из Германии систему ПВО IRIS-II.

Кроме того, украинские защитники уже завершают обучение на нем.

Что касается амуниции для украинской армии, то Резников отметил, что сейчас зимняя форма уже поставляется военнослужащим.

Прямая речь: "У нас нет никаких проблем ни с выплатами, ни с амуницией, ни, тем более, с зимней формой. Это надуманные вопросы. Мы обеспечили большое количество заказов (...) На сегодняшний день зимняя форма уже развозится командованием сил логистики, которому Министерство обороны по контракту привезло соответствующее количество - это сотни тысяч комплектов. Они уже раздаются, в первую очередь, на линии соприкосновения, а дальше будут передаваться в тыловые части. Никаких оснований переживать и нервничать, что кому-то не хватит нет".

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Знать больше: Небо под зонтиком. Как работает противовоздушная оборона и почему важны NASAMS и IRIS-T

Что предшествовало: 11 октября координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби  заявил, что Вашингтон работает над ускоренной поставкой Украине систем NASAMS.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcияоружие
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