Путін запевняє, що не планував знищувати Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у нього не було намірів знищити Україну.

Джерело: пресконференція Путіна

Пряма мова: "Ми не ставили перед собою завдання знищення України. Ні, звичайно".

Реклама:

Деталі: Так Путін відповів на питання, чи зможе в майбутньому існувати Україна як незалежна держава. Також він заявив, що українці перекрили водопостачання в Крим, тому російським військам "довелося зайти і відкрити воду в Крим".

Передісторія: В Кремлі неодноразово заявляють, що всі цілі війни з Україною будуть досягнуті, проте зазвичай ухиляються від відповіді на питання, якими саме є ці цілі.