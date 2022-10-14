Путін запевняє, що не планував знищувати Україну
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 16:23
Президент Росії Володимир Путін заявив, що у нього не було намірів знищити Україну.
Джерело: пресконференція Путіна
Пряма мова: "Ми не ставили перед собою завдання знищення України. Ні, звичайно".
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Деталі: Так Путін відповів на питання, чи зможе в майбутньому існувати Україна як незалежна держава. Також він заявив, що українці перекрили водопостачання в Крим, тому російським військам "довелося зайти і відкрити воду в Крим".
Передісторія: В Кремлі неодноразово заявляють, що всі цілі війни з Україною будуть досягнуті, проте зазвичай ухиляються від відповіді на питання, якими саме є ці цілі.