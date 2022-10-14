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Путін запевняє, що не планував знищувати Україну

"Українська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 16:23
Фото: РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у нього не було намірів знищити Україну.

Джерело: пресконференція Путіна

Пряма мова: "Ми не ставили перед собою завдання знищення України. Ні, звичайно".

Деталі: Так Путін відповів на питання, чи зможе в майбутньому існувати Україна як незалежна держава. Також він заявив, що українці перекрили водопостачання в Крим, тому російським військам "довелося зайти і відкрити воду в Крим".

Передісторія: В Кремлі неодноразово заявляють, що всі цілі війни з Україною будуть досягнуті, проте зазвичай ухиляються від відповіді на питання, якими саме є ці цілі.

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Теми: війнаПутінУкраїна
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