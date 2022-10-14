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Путин уверяет, что не планировал уничтожать Украину

"Украинская правда"Пятница, 14 октября 2022, 16:23
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что у него не было намерений уничтожить Украину.

Источник: пресс-конференция Путина

Прямая речь: "Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Нет, конечно".

Детали: Так Путин ответил на вопрос, сможет ли в будущем существовать Украина как независимое государство. Также он заявил, что украинцы перекрыли водоснабжение в Крым, поэтому российским войскам "пришлось зайти и открыть воду в Крым".

Предыстория: В Кремле неоднократно заявляют, что все цели войны с Украиной будут достигнуты, однако обычно уклоняются от ответа на вопрос, каковы именно эти цели.

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Темы: войнаПутинУкраина
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