Путин уверяет, что не планировал уничтожать Украину
Пятница, 14 октября 2022, 16:23
Президент России Владимир Путин заявил, что у него не было намерений уничтожить Украину.
Источник: пресс-конференция Путина
Прямая речь: "Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Нет, конечно".
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Детали: Так Путин ответил на вопрос, сможет ли в будущем существовать Украина как независимое государство. Также он заявил, что украинцы перекрыли водоснабжение в Крым, поэтому российским войскам "пришлось зайти и открыть воду в Крым".
Предыстория: В Кремле неоднократно заявляют, что все цели войны с Украиной будут достигнуты, однако обычно уклоняются от ответа на вопрос, каковы именно эти цели.