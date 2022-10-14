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США запроваджують механізм санкцій проти тих, хто постачає Росію зброю і допомагає у війні

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 16:50

Сполучені Штати попередили, що можуть ввести санкції проти людей, країн і компаній, які надають боєприпаси Росії або підтримують її військово-промисловий комплекс.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо на зустрічі чиновників з 32 країн для обговорення санкцій проти Росії заявив, що в п'ятницю відомство випустить інструкцію, в якій чітко дасть зрозуміти, що Вашингтон хоче і може ввести такі санкції.

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"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США випускає інструкцію, яка чітко дає зрозуміти, що ми хочемо і можемо накласти санкції на людей, компанії або країни, які надають боєприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс", - сказав Адейемо у своєму виступі перед зустріччю, яка є першим подібним зібранням з питань санкцій проти Росії.

Крім того, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США окреслять заходи, які були вжиті проти російського військово-промислового комплексу, а також відзначать ризики, з якими стикаються ті, хто надає матеріальну підтримку російському вторгненню в Україну.

США на зустрічі також попередять, що Росія "витрачає боєприпаси непосильними темпами" і звертається до таких країн, як Іран і Північна Корея, за поставками і обладнанням, включаючи ракети і артилерійські боєприпаси.

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Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США розглядає можливість запровадження повної заборони на російський алюміній у відповідь на військову ескалацію Росії в Україні.

Теми: СШАРосіясанкціїзброя
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