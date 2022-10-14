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США вводят механизм санкций против тех, кто поставляет России оружие и помогает в войне

"Европейская правда"Пятница, 14 октября 2022, 16:50

Соединенные Штаты предупредили, что могут ввести санкции против людей, стран и компаний, которые предоставляют боеприпасы России или поддерживают ее военно-промышленный комплекс.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на встрече чиновников из 32 стран для обсуждения санкций против России заявил, что в пятницу ведомство выпустит инструкцию, в которой четко даст понять, что Вашингтон хочет и может ввести такие санкции.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпускает инструкцию, которая четко дает понять, что мы хотим и можем наложить санкции на людей, компании или страны, которые предоставляют боеприпасы России или поддерживают российский военно-промышленный комплекс", - сказал Адейемо в своем выступлении перед встречей, которая является первым подобным собранием по вопросам санкций против России.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США обозначат меры, которые были приняты против российского военно-промышленного комплекса, а также отметят риски, с которыми сталкиваются те, кто оказывает материальную поддержку российскому вторжению в Украину.

США на встрече также предупредят, что Россия "расходует боеприпасы непосильными темпами" и обращается к таким странам, как Иран и Северная Корея, за поставками и оборудованием, включая ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Ранее сообщалось, что администрация президента США рассматривает возможность введения полного запрета на российский алюминий в ответ на военную эскалацию России в Украине.

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Темы: СШАРосcиясанкцииоружие
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